Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии на данный момент перспектив мирного урегулирования конфликта.

Зеленский заявил, что для давления на Россию необходимо усилить санкции, ограничить поставки оружия и помочь Украине с противовоздушной обороной.

«Закройте ему всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Старлинк Украине», — сказал он.

По словам Зеленского, усиление военной поддержки Украины может вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. По его мнению, отсутствие таких шагов связано не с тупиком, а с «нежеланием».