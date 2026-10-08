Перспективы урегулирования российско-украинского конфликта посредством переговоров пока нет, но США готовы сыграть конструктивную роль в возможном дипломатическом процессе. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит газета Kathimerini.

«На данный момент, похоже, нет никаких перспектив урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую возможную роль для достижения этой цели. Мы остаемся готовы играть конструктивную роль в достижении дипломатического решения, одновременно с большой обеспокоенностью отслеживая возможность эскалации конфликта», — отметил дипломат.