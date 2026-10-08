Великобритания расширила санкционный список против России на 38 позиций. Под ограничения попали 23 компании, три физических лица и 12 судов. Об этом говорится в уведомлении британского МИДа.

В список включили «Зарубежнефть», «ИНК-Капитал», банк «Столичный кредит», АО «Планета», российские компании «Прайм Топ», «Альбион» и «Сидас Плюс». Ограничения также затронули киргизские «Процессинг Кейджи» и «ТокенСпот», канадскую Xeltox Enterprises, связанную с криптосервисами Cryptomus и Heleket, и турецкую Redwing Metal.

Под персональные санкции попали Улан Букабаев, Александр Ян Хендрик Таттерсалл и Егор Исаев. Для компаний и физлиц предусмотрено замораживание активов, для последних — также запрет на въезд в Великобританию.