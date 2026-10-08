В чешском городе Брно 7 октября открылась фотовыставка, посвященная минной проблеме Азербайджана и ее гуманитарным последствиям.

Как сообщает Государственное агентство поддержки неправительственных организаций Азербайджана, экспозиция организована общественным объединением «Gilavar Foto Klubu» совместно с азербайджанской диаспорской организацией Land of Fire.

На выставке представлены документальные фотографии, рассказывающие о судьбах азербайджанцев, пострадавших от мин, и тяжелых последствиях минных взрывов.

Посетителям рассказали, что масштабное минирование территорий Азербайджана в период армянской оккупации, а также отсутствие достоверных карт минных полей остаются одними из главных препятствий для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Организаторы подчеркнули необходимость предоставления Арменией точных карт минных полей как важного шага к укреплению взаимного доверия и достижению устойчивого мира.

На выставке также затронули проблему пропавших без вести. Отмечалось, что на освобожденных территориях Азербайджана к настоящему времени обнаружены 32 массовых захоронения. По информации организаторов, экспертизы человеческих останков подтвердили факты пыток в отношении погибших азербайджанцев.

Мероприятие прошло в рамках международной кампании «Мир без мин», инициированной «Gilavar Foto Klubu» с целью признания этой инициативы 18-й Целью устойчивого развития ООН.

Проект реализуется при поддержке Государственного агентства поддержки НПО Азербайджана, Карабахского фонда возрождения и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).