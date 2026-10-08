Южная Корея отзывает своего посла из Украины, говорится в заявлении МИД страны.

Решение принято на фоне дипломатического конфликта из-за разглашения информации о передаче Сеулу двух военнослужащих КНДР, взятых в плен украинскими силами в Курской области.

Киев ранее извинился за разглашение этой информации, однако глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил, что извинения оказались недостаточными.

По словам министра, Украина и Южная Корея изначально договорились сохранять сведения о пленных в тайне, в том числе ради безопасности самих военнослужащих и их родственников в КНДР.