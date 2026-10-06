Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, однако сочла их недостаточными. Об этом 6 октября заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён, сообщает Yonhap.

По его словам, он поддерживает постоянный контакт с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Украинский министр принес извинения, однако они «не соответствуют тому уровню, которого мы ожидали».

«Мы намерены принять решительные меры», — заявил Чо Хён.

Он подчеркнул, что изначально между сторонами существовала договоренность не разглашать информацию о военнопленных. По словам министра, это было необходимо для защиты самих военнослужащих и их семей, которые остаются в Северной Корее.

После публикации информации украинская сторона заявила, что договоренности о конфиденциальности не существовало. В ответ Сеул потребовал официальных объяснений и извинений.