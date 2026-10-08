Азербайджан занимает важное место в транспортировке энергоресурсов из Центральной Азии на международные рынки.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев на 8-й Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии в Туркменбаши, передает Азертадж.
По словам главы государства, через территорию Азербайджана осуществляется транзит нефти из Казахстана и Туркменистана, причем объемы этих перевозок продолжают расти.
«Азербайджан играет важную роль в транзите энергоресурсов из Центральной Азии на международные рынки. Через территорию нашей страны транспортируется нефть из Туркменистана и Казахстана, объем этих перевозок растет. Последовательно расширяется наше сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Мы ведем совместную работу с Казахстаном и Узбекистаном по созданию зеленого энергетического коридора», — отметил глава государства.