Азербайджан занимает важное место в транспортировке энергоресурсов из Центральной Азии на международные рынки.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на 8-й Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии в Туркменбаши, передает Азертадж.

По словам главы государства, через территорию Азербайджана осуществляется транзит нефти из Казахстана и Туркменистана, причем объемы этих перевозок продолжают расти.