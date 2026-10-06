В Чёрном море у побережья Болгарии дроны атаковали два торговых судна — ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау. Об этом сообщает болгарское издание Nova.

ALFA WATAN получил критические повреждения и затонул к востоку от побережья Болгарии. Судьба экипажа пока неизвестна.

На борту ABLE после атаки начался пожар. Все 18 членов экипажа были эвакуированы на болгарский паром DIOSCURIA. Среди спасённых есть раненые, им оказали первую помощь. Их готовят к эвакуации на берег.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев созывает совещание с представителями силовых и государственных ведомств. Президент Илияна Йотова также отменила визит в Велико-Тырново.

Отмечается, что это первый подобный инцидент в исключительной экономической зоне Болгарии.