Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выступило с предупреждением в связи с ожидаемыми в ближайшие дни неблагоприятными погодными условиями.

По данным ведомства, начиная с сегодняшнего дня на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируются интенсивные дожди, грозы и временами сильный ветер. В отдельных районах возможны локальные подтопления, а на горных реках — кратковременные паводки и сели.

МЧС призывает граждан держаться подальше от потенциально опасных участков, а при угрозе подтопления или селя немедленно подняться на ближайшую возвышенность и выполнять указания спасателей.

Во время грозы рекомендуется отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефоном, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам и не укрываться под высокими деревьями. Находящимся в автомобиле рекомендуется остановиться, закрыть окна и дождаться окончания грозы.

При сильном ветре следует держаться подальше от временных и легких конструкций, зданий, рекламных щитов, электропроводов и высоких деревьев.

МЧС также напомнило, что владельцам маломерных судов запрещается выходить в море при таких погодных условиях.

В случае опасности граждан призывают звонить по номеру 112.