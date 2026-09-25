Если Британия не хочет попасть под действие протекционистских мер Европейского союза (ЕС) в рамках политики «Сделано в Европе», она должна повысить пошлины на китайские автомобили. Об этом сообщило Irish Times со ссылкой на свои источники.

Кроме того, Лондон призвали подумать о присоединении к таможенному союзу ЕС, что стало бы наилучшим решением. Как заявил представитель этого объединения, такой шаг решил бы большинство проблем.

Однако, как отметило издание, присоединение к протекционистским торговым мерам ЕС в ключевых отраслях ограничило бы свободу действий Великобритании, которую она обрела после выхода из Евросоюза и привело бы к росту цен для потребителей. Однако европейцы обеспокоены тем, что у их границ может появиться сверхконкурентная, глобализированная Великобритания, которая к тому же превратится в черный ход, через который на европейский рынок будут поступать китайские товары.

Сейчас Лондон настаивает на том, чтобы Брюссель включил его цепочки поставок в автомобильной, химической и энергетической отраслях в общеевропейскую программу поддержки производства (инициативу «Сделано в Европе»). В противном случае ее промышленность может остаться за бортом важных программ субсидирования ЕС.

Однако перспектива введения пошлин на китайские электромобили ставит правительство Великобритании перед сложной дилеммой, так как эта страна стремится привлечь китайские инвестиции в британские автозаводы.