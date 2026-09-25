Пробки в Баку становятся новой реальностью. Город теряет часы в дороге, улицы перегружены, а привычные решения вроде строительства новых дорог и развязок уже не способны решить проблему системно.

В новом выпуске «Поиска смыслов» вместе с ведущим экспертом в области транспорта и логистики Рауфом Агамирзаевым разбираемся, почему Баку оказался в этой точке и что необходимо сделать, чтобы выбраться из транспортного тупика.

Но есть неприятная новость: быстрого и безболезненного выхода не существует.

Чтобы Баку снова начал нормально двигаться, горожанам придется пройти через период серьезных изменений. Придется менять транспортные привычки, по-другому использовать городское пространство и, возможно, отказаться от части привычного комфорта ради того, чтобы город в целом стал удобнее.

Почему Баку продолжает захлебываться в пробках? Где настоящие причины транспортного кризиса? Какие решения действительно могут сработать? И сколько придется заплатить горожанам за возвращение Баку к нормальному движению?

Об этом говорим с Рауфом Агамирзаевым в новом выпуске «Поиска смыслов».