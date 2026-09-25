Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе. Об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов в деятельности, а также благополучия грузинскому народу.

Премьер-министр Грузии выразил главе нашего государства признательность за оказанное внимание.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии отношений стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами.