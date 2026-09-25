Колумбия с 19 сентября официально разорвала дипломатические отношения с Ираном, объяснив решение вопросами национальной и региональной безопасности и предполагаемыми связями Тегерана с террористическими и наркотеррористическими группировками, сообщил МИД страны.

Среди других причин власти назвали нарушения прав человека в Иране, атаки на страны, которые не участвуют в конфликте на Ближнем Востоке, блокирование Ормузского пролива и препятствия работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по проверке масштабов иранской ядерной программы.