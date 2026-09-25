В Азербайджане подготовлен проект Кодекса о государственной службе. Документ вынесен на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Проект состоит из 15 глав и 94 статей. После вступления кодекса в силу будут отменены шесть действующих законов.

Согласно проекту, срок действия «Сертификата государственной службы» сокращается с 5 до 2 лет.

Государственным служащим будет запрещено занимать дополнительную оплачиваемую должность, а также заниматься предпринимательской, коммерческой и иной оплачиваемой деятельностью. Исключение составят научная и педагогическая деятельность — при наличии письменного согласия руководителя соответствующего государственного органа.

Также проект предусматривает новые правила педагогической деятельности госслужащих.

На государственную службу не смогут поступать религиозные деятели, лица, имеющие гражданство или обязательства перед другими государствами, а также лица с заболеваниями, препятствующими прохождению государственной службы.

Конкурс при приеме на государственную службу и внутреннее собеседование будут проходить в два этапа.

Кроме того, ротация государственного служащего более трёх раз не будет допускаться.