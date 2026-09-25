Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организовало специальную полосу для выезда автобусов от станции метро «Автовокзал» на трассу Баку–Сумгайыт.

Как сообщили в AYNA, благодаря новой полосе расстояние от остановки до трассы сократилось с 1,1 км примерно до 100 метров. Решение принято с учетом увеличения интенсивности движения на данном участке.

По информации AYNA, от станции метро «Автовокзал» можно бесплатно воспользоваться метро, не доезжая до станции «20 Января». С учетом бесплатного входа на станцию метро «Автовокзал», для удобства пассажиров к остановке на этой территории направлены дополнительно 16 маршрутов.

В AYNA подчеркнули, что новая полоса позволит повысить скорость движения автобусов, сократить потери времени и сделать поездки пассажиров более удобными.