Нынешний нефтяной шок по ряду параметров сопоставим с кризисом 1970-х годов, однако мировая экономика сегодня лучше подготовлена к его последствиям.

Как передает Minval, об этом заявил экономист, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.

«Сегодня этот шок по многим параметрам — как с точки зрения объемов, так и цен — довольно похож на ситуацию 1970-х», — сказал он.

По словам Рубини, сейчас доля нефти в производстве и потреблении значительно ниже, повысилась энергоэффективность, страны располагают стратегическими запасами, а производство нефти стало более географически диверсифицированным.

Экономист также указал на развитие возобновляемой и ядерной энергетики, а также распространение электромобилей.

«У нас сейчас есть другие важные источники энергии — конечно, зеленая энергетика, возобновляемые источники, которых не существовало в 1970-х», — отметил Рубини.

Еще одно отличие — политика центральных банков. В 1970-е годы, по его словам, регуляторы слишком поздно начали бороться с инфляцией. Сегодня центробанки учитывают риск ее дальнейшего ускорения.

«Чем дольше цены на нефть остаются высокими, тем сильнее негативное воздействие на экономический рост и тем выше влияние на инфляцию», — подчеркнул он.

Рубини отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть прежде всего от продолжительности периода высоких цен на нефть и реакции центральных банков.