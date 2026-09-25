Транскаспийский оптоволоконный кабель между Азербайджаном и Казахстаном, прокладываемый по дну Каспийского моря, создаст новую цифровую линию большой емкости между Европой и Азией.

Как сообщает Minval, об этом заявил министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров на открытии II Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

По словам министра, развитие цифровой инфраструктуры является одним из ключевых направлений формирования современного экономического коридора.

«Цель — стать цифровым перекрестком», — сказал Джаббаров.

Он отметил, что в сочетании с уже созданной в Азербайджане инфраструктурой связи Транскаспийский оптоволоконный кабель создает условия для привлечения инвестиций в центры обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.

«Это предоставляет очень конкурентные возможности, которые помогают нам привлекать инвестиции в центры обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта», — заявил министр.

Джаббаров подчеркнул, что современный коридор должен обеспечивать не только перемещение товаров. По его словам, речь идет о пяти потоках: товарах и услугах, энергии, данных, капитале и людях.

Говоря об энергетике, министр отметил значительный потенциал Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики. Он сообщил, что крупномасштабные проекты в области «зеленой» энергетики уже реализуются в стране совместно с ведущими международными компаниями.

По словам Джаббарова, соглашения, подписанные лидерами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана на COP29, заложили основу для формирования зеленого энергетического коридора из Центральной Азии, а Каспийско-Черноморский коридор зеленой энергетики ориентирован на поставки возобновляемой электроэнергии на европейские рынки.

«Для инвесторов это создает возможности в сфере генерации, передачи энергии и энергоемких отраслей», — отметил министр.

Джаббаров также заявил, что Азербайджан стремится перейти от транспортных коридоров к экономическим коридорам и сформировать диверсифицированную экспортно-ориентированную экономику с ведущей ролью частного сектора.

Он сообщил, что в 2021–2025 годах среднегодовой реальный рост ненефтегазового сектора составлял 6%, ненефтяная промышленность выросла на 50%, а ненефтегазовый экспорт почти удвоился. В 2025 году ненефтегазовая экономика сформировала 71% ВВП Азербайджана, а к 2030 году этот показатель, по его словам, должен достичь 82%.

Министр также подчеркнул роль Среднего коридора, связующего Центральную Азию через Каспийское море с Южным Кавказом, Турцией и Европой. По его словам, следующий этап развития коридора связан с повышением качества услуг, цифровизацией и внедрением решений на основе искусственного интеллекта.