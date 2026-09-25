Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер утром сменится северо-восточным. Об этомговорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем 24-27° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-75%, днем 50-60%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливневые осадки, гроза, град. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-21°, днем 27-32°, в горах ночью 10-15°, днем 19-24° тепла.