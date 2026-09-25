Развитие Среднего коридора, цифровой экономики и энергетики могут стать тремя ключевыми направлениями будущей конкурентоспособности Азербайджана.

Как передает Minval, об этом заявил генеральный директор и управляющий партнер The European House – Ambrosetti Валерио Де Молли, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, соответствующие направления были определены в рамках проведенного исследования.

Первым направлением Де Молли назвал логистику Среднего коридора, отметив выгодное географическое положение Азербайджана, его стабильность и динамику развития.

Он привел сравнительные данные по продолжительности транспортировки грузов между Китаем и Европой: через Суэцкий канал путь занимает около 30 дней, через мыс — около 40 дней, тогда как по Транскаспийскому маршруту — около 12 дней.

«Можно представить, насколько это важно с точки зрения затрат и времени, поскольку сокращает продолжительность транспортировки», — отметил Де Молли.

По его словам, объем перевозок по Среднему коридору существенно увеличивается, и потенциал этого маршрута еще не исчерпан.

Вторым перспективным направлением эксперт назвал технологически ориентированную экономику, прежде всего цифровизацию.

Де Молли напомнил, что в Азербайджане уже имеются два дата-центра уровня Tier III, страна обладает высоким уровнем оптоволоконного покрытия, а также стала первой страной в регионе, принявшей стратегию в области искусственного интеллекта.

Он сообщил, что объем продукции и услуг в секторе информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане достиг около 3,8 млрд манатов.

Третьим направлением Де Молли назвал энергетику.

«Энергетика, конечно, является краеугольным камнем», — сказал он, отметив не только традиционный нефтегазовый сектор, но и потенциал возобновляемой энергетики, включая солнечную и ветровую генерацию.

По словам эксперта, энергетическое направление имеет значение не только для экономики Азербайджана, но и для энергетической безопасности Европы, создавая дополнительные возможности для инвестиций.

Де Молли также отметил высокую динамику ненефтяного экспорта Азербайджана. По его словам, общий объем экспорта страны вырос примерно с 1 млрд долларов 20 лет назад до 25,5 млрд долларов по доступным статистическим данным.

Он подчеркнул также рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и научных исследований, а доходы компьютерного сектора, согласно представленным данным, составляют около 2 млрд.

Говоря о глобальных экономических тенденциях, Де Молли отметил усиление роли Азии. По его словам, совокупный ВВП Азии за 25 лет вырос в четыре раза и достиг около 41 трлн долларов, а совокупный экспорт региона составляет около 11,5 трлн долларов.

На долю Азии также приходится около двух третей мировых контейнерных перевозок, отметил эксперт.