В рамках государственной программы начались работы по запуску скоростного поезда по маршруту Забрат — Маштагa — массив Баглар.

Как сообщает Xəzər TV, на территории, по которой пройдет железнодорожная линия, сносят попавшие под проект дома и переносят газовые коммуникации.

С жителями участков, затронутых строительством, ранее провели встречи. После выплаты компенсаций принято решение о сносе соответствующих строений.

В настоящее время определяются территории, по которым пройдет новая линия, и продолжаются работы с объектами, попадающими в зону реализации проекта. Отдельное внимание уделяется зданию старой станции Маштага.

Проект Забрат — Маштага — Баглар включен в государственную программу и рассматривается как один из важных транспортных проектов столицы. Ожидается, что после реализации проекта и других запланированных транспортных инициатив снизится нагрузка на дороги и уровень пробок в Баку.