Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Нью-Йорке встречу с Владимиром Зеленским, обсудив с ним вопросы безопасности в Черном море и недопустимость атак на коммерческие суда.

«Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что атакам на торговые суда не может быть оправдания и что мы ожидаем ответственного поведения от сторон в этом контексте», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Говоря о перспективах переговорного процесса по конфликту на Украине, Эрдоган отметил, что «Турция всегда готова сделать все от нее зависящее» для завершения конфликта «путем заключения прочного мира», и что республика «продолжит работу для возобновления прямых переговоров».

Турецкий лидер также выступил за расширение сотрудничества с Украиной в оборонной промышленности, энергетике и добыче полезных ископаемых.

В переговорах с турецкой стороны, как сообщила канцелярия, также участвовали глава МИД Хакан Фидан, руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и глава Управления оборонной промышленности Халук Гергюн.