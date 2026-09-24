Парламент Кыргызстана принял постановление о проведении очередных выборов президента страны 27 января 2027 года.

Агитационный период начнется 22 или 23 декабря.

Согласно новым поправкам, кандидатом не может быть человек с погашенной судимостью или уголовным делом, прекращенным по нереабилитирующим основаниям. Ранее погашенная судимость не препятствовала участию в выборах.

Президентом может стать гражданин Кыргызстана не моложе 35 лет, владеющий государственным языком, не имеющий иностранного гражданства и проживший в стране не менее 15 лет.