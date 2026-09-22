США предложат остановить удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике. Об этом американский госсекретарь Марко Рубио заявил в эфире Fox News.

«Речь идет о заморозке в плане прекращения атак. Мы бы предложили именно это. Мы считаем, что это была бы отличная идея, перемирие [в том, что касается ударов по] энергетической инфраструктуре, при котором не будут подвергаться нападениям ни украинская инфраструктура, ни российские поставки энергоресурсов», — сказал Рубио, отметив, что это «идеальный исход».