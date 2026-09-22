Российские ученые выявили два ранее неизвестных вида рыб-бычков в Каспийском бассейне — у берегов Азербайджана и Казахстана, а также в дельте Волги и реке Восточный Маныч.

Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

В результате генетического анализа специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН установили, что в Каспийском море обитают не два, а три вида бычков-пуголовочек, а в бассейне Каспия — как минимум семь видов бычков-цуциков вместо ранее известных шести.

Один из новых видов назвали каспийской пуголовочкой. Ее обнаружили у побережья Казахстана. На сегодняшний день ученым удалось найти всего две особи этой рыбы.

Второй новый вид получил название скифский бычок-цуцик. Генетическое исследование показало его родство с черноморскими видами бычков. По словам ученых, это свидетельствует о существовавшей около 2,1 млн лет назад связи между Черным и Каспийским морями.