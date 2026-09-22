Азербайджан ежегодно теряет миллиарды из-за городских пробок. В 2027 году потери могут достигнуть 4 млрд. манатов. По аналитическим расчетам INRIX & CEBR Study (Cost of Congestion), мирового лидера в сфере транспортной аналитики и экономического центра CEBR, пробки несут в себе прямые и косвенные издержки для развитых и развивающихся экономик. Для крупномасштабных агломераций эти суммарные потери составляют в среднем от 1% до 3% от ВВП за счет суммирования потерянного рабочего времени, сожженного топлива и подорожания логистики.

Отметим, что по прогнозам Министерства финансов, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в следующем году составит 141 млрд манатов. В результате не сложно подсчитать потери, которые понесет страна.

А между тем заторы на дорогах Баку с каждым днем становятся все масштабнее, даже несмотря на попытки государственных ведомств разрулить ситуацию на дорогах Баку. Надо сказать, что с начала учебного года самая непроходимая пробка образовалась на северном въезде в столицу. Из-за проекта по разделению красной и зеленой веток метро пассажиры, которые раньше ездили на метро, теперь вынуждено пересели на автобусы, такси и частный транспорт. Вдобавок неконтролируемый рост числа частных автомобилей, повсеместные стройки и перекрытие дорог из-за Гран При Формулы-1 Азербайджана негативно сказались на ситуации.

Тем временем недовольства начали принимать массовый характер. Сегодня депутат Милли Меджлиса Азербайджана Арзухан Ализаде призвал парламент обратить внимание на проблему дорожных пробок в городе.

«Прошу прощения за то, что впервые опоздал на заседание, но те, кто до сих пор не смог решить проблему пробок в городе, должны извиниться перед гражданами», — сказал депутат.

По словам Ализаде, дорожные заторы достигли невыносимого уровня и требуют особого внимания. Опоздания, особенно на работу, становятся причиной проблем между сотрудниками и руководством, отметил депутат.

Кстати, на днях пассажирка автобусного маршрута №3 в слезах жаловалась, что из-за проблем на дорогах она стала часто опаздывать на работу. При зарплате в 600 манатов работодатель удерживает по 5 манатов за каждое ее опоздание. И таких как она немало.

Между тем на днях Азербайджанское наземное транспортное агентство (AYNA) заявило, что наземный общественный транспорт Баку работает на пределе своих возможностей. На городские маршруты впервые было выведено рекордное количество автобусов — 2530 единиц. Но при всем при этом автобусы приезжают с опозданием. Решить проблему пробок на дорогах не под силу одному ведомству. AYNA пытается как можно лучше оптимизировать ситуацию, чтобы снять напряжение с городских улиц.

Эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров в разговоре с Minval считает, что решение проблемы пробок в Баку требует комплексного подхода и не может сводиться только к увеличению количества общественного транспорта.

«Вопрос снижения плотности движения в Баку предусмотрен Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы. В ее реализации задействован целый ряд государственных структур, и каждая из них должна выполнять поставленные перед ней задачи поэтапно. Ожидается, что в результате этих мероприятий плотность движения в столице и на прилегающих территориях будет снижена», — сказал эксперт.

По его словам, одной из главных проблем сегодня остается состояние дорожной инфраструктуры и организация движения.

«Можно увеличить количество автобусов, но если автобус сам стоит в пробке, это не решает проблему. Сегодня мы нередко видим, как общественный транспорт вместе с легковыми автомобилями оказывается в заторе. Поэтому вопрос заключается не только в количестве транспорта — необходима соответствующая дорожная инфраструктура и правильная организация движения», — отметил Джафаров.

Эксперт также обратил внимание на регулярные перекрытия дорог в Баку.

«Причины перекрытия дорог могут быть разными — проведение мероприятий, ремонтные работы и другие обстоятельства. Но если дорога перекрывается, люди должны заранее знать, с какого времени и на какой период это произойдет. Одновременно необходимо предлагать автомобилистам и пассажирам альтернативные маршруты. Нельзя ограничиваться простой информацией о том, что дорога закрыта», — подчеркнул он.

По словам Джафарова, последствия пробок выходят далеко за рамки неудобств для автомобилистов. Десятки тысяч людей ежедневно едут на работу, учебу и в другие учреждения. Если человек из-за остановки движения опаздывает на работу или занятия, это имеет не только моральные, но и материальные последствия. В конечном итоге заторы наносят ущерб и экономике города, и экономике страны.

Он считает, что особенно важно не допускать необоснованных перекрытий дорог в утренние и вечерние часы пик. Отдельно Джафаров указал на так называемые «бутылочные горлышки» — участки, где из-за сужения дороги транспортный поток резко замедляется.

В Баку есть ряд таких узких мест, которые сами по себе становятся причиной скопления автомобилей. Их необходимо выявлять и устранять. Даже небольшое расширение или изменение схемы движения на проблемном участке может частично снизить заторы. В качестве примера эксперт привел участок вспомогательной дороги проспекта Гейдара Алиева возле Центра Гейдара Алиева.

«Транспорт, который движется со стороны Центра Гейдара Алиева и должен выйти на основную дорогу, в частности на улицу Юсифа Сафарова, попадает в своеобразное «бутылочное горлышко». С одной стороны, установлены конусы, из-за чего часть дороги закрыта, с другой — установлен элемент безопасности, который также сужает проезжую часть. Если убрать этот разделительный элемент и пересмотреть организацию движения на данном участке, думаю, можно хотя бы частично предотвратить образование затора», — сказал Джафаров.

По мнению эксперта, именно такие локальные проблемы необходимо последовательно выявлять и устранять, наряду с крупными инфраструктурными проектами.