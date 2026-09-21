Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН пообщался с гражданами, встречавшими его у Дома тюркской культуры, сообщает Анадолу.

Заметив в толпе младенца, родители которого четыре часа ждали президента под дождём, Эрдоган попросил открыть ограждение и пригласил семью подойти. Когда ребёнок испугался большого скопления людей и заплакал, президент подарил ему золотую монету и попросил родителей не расстраивать малыша.

Отец ребёнка Мухаммет Уркер рассказал, что семья приехала из Германии и назвал встречу с Эрдоганом «неописуемым и очень трогательным моментом».