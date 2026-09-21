В Кыргызстане был продан баран мясо-сальной породы арашан за миллион долларов. Животное является потомком барана по кличке Франкель, которого купили в 2023 году в Казахстане за 150 тысяч долларов.

По данным Минсельхоза КР, крупную сделку заключили на международном фестивале с участием фермеров из России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Мероприятие было посвящено развитию породы арашан.

Породу официально зарегистрировали в Кыргызстане в 2021 году. Работа над ее созданием началась в 1970-х годах в Чуйской области на Машинно-испытательной станции. Для скрещивания использовались гиссарские бараны, завезенные из Таджикистана, и местные грубошерстные матки.

Арашан, по данным Минсельхоза, отличается высоким выходом нежного и сочного мяса и курдючного сала. Порода адаптирована к содержанию в условиях высокогорья и долинных степей. Овцы выносливы, хорошо переносят длительные выпасы на пастбищах и также выдерживают стойловое содержание.