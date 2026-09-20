Российская Федерация будет являться лучшим партнером в вопросе строительства новых станций метрополитена Еревана.

Об этом в интервью порталу Boon TV заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, проведенный армянским правительством анализ показал, что Россия может стать лучшим партнером в вопросе строительства станции метро «Ачапняк» в столице республики.

«Потому что те параметры, которые мы заложили, и раньше строили метрополитен, нам необходимо содействие России, чтобы станция «Ачапняк» была построена и мы могли обеспечить дальнейшее продвижение», — сказал политик.

Также он отметил, что строительство новых станций ереванского метро удастся осуществить с наименьшими трудностями совместно с РФ.