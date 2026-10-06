В стамбульском Башакшехире 15-летняя школьница напала с ножом на учениц средней школы, ранения получили не менее пяти человек.

Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на районную администрацию.

Инцидент произошел в школе имама Хатипа имени Шейха Шамиля в районе Каяшехир. Девушка вошла на территорию учебного заведения с ножом и атаковала учениц, которые заходили в здание вслед за ней.

Число пострадавших в разных источниках различается. Так, глава района Башакшехир Джемиль Озгюр Оней заявил, что ранения получили семь учениц, и три из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, сама нападавшая ходит в 10-й класс школы имени Фахреддина Керима Гекая в Кючюкчекмедже.

Как пишет Yeni Şafak, сотрудница охраны быстро вмешалась, схватила нападавшую за руку и обезвредила ее, что позволило избежать более тяжелых последствий. Полиция задержала подозреваемую.