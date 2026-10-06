Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 5 октября в рамках визита в Россию встретился с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, уделив особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству, промышленности, энергетике, транспорту и логистике.

Мустафаев также провел встречу с председателем правления Азербайджано-Российского делового совета Эмином Агаларовым и председателем Российско-Азербайджанского делового совета Алексеем Репиком.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии торгово-экономических и инвестиционных связей между Азербайджаном и Россией.