Хуситы заявили о взятии под контроль дома председателя Президентского руководящего совета Рашада Мухаммеда аль-Алими, расположенного в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Представитель хуситов Яхья Сариа опубликовал видео, заявив о прибытии сил движения к зданию 5 октября.

Ранее Сариа сообщил, что действия хуситов заставили некоторые формирования коалиционных войск отступить со своих позиций в провинции Таиз.

10:48 Йеменские хуситы атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками несколько объектов в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя группировки Яхью Сари.

По его словам, целями стали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, нефтеперерабатывающий объект Aramco в Рабихе, аэропорт Абха, авиабаза в Хамис-Мушейте, а также ряд других объектов в провинциях Наджран и Джазан.

Издание Al Masirah также сообщило об атаке на аэропорт в Эр-Рияде и объект Aramco в Джидде.

Хуситы также объявили воздушное пространство над Саудовской Аравией зоной военной операции, исключив из неё небо над Меккой и Мединой.