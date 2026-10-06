Банковский сектор Азербайджана за последние годы значительно повысил устойчивость и стал менее уязвимым к внешним рискам.

Об этом заявил старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Fitch Ratings Эрик Ариспе Моралес на конференции «Fitch on Azerbaijan 2026» в Баку, передает Report.

По его словам, если в середине прошлого десятилетия состояние банковской системы вызывало серьезные опасения, то сейчас ситуация существенно изменилась.

Моралес отметил снижение уровня долларизации и внешнего левериджа, формирование достаточных запасов капитала, улучшение качества банковских активов и развитие розничного кредитования.

«С позиции суверенного рейтинга банковский сектор в настоящее время не представляет угрозы», — заявил представитель Fitch.

Вместе с тем среди основных задач он назвал повышение эффективности передачи решений Центробанка по процентным ставкам на депозитные и кредитные ставки, а также стимулирование спроса на кредиты со стороны бизнеса.

По оценке Fitch, банки Азербайджана располагают достаточной ликвидностью и находятся в устойчивом финансовом положении. Существенных изменений в структуре частного сектора в течение ближайшего года агентство не ожидает.