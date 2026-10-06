Во Франции похитили книгу «Апокалипсис» Жозефа Форэ, которую при создании в 1958 году оценивали в 2 млн франков и называли самой дорогой книгой в мире. Об этом сообщает TF1 со ссылкой на прокуратуру Клермон-Феррана.

Книгу весом 210 кг украли в ночь с 4 на 5 октября из Центра современного искусства в Иссуаре, департамент Пюи-де-Дом. Прокуратура открыла расследование и поручила его секции жандармерии Клермон-Феррана.

«Апокалипсис» создан по мотивам Откровения Иоанна Богослова. Над произведением работали 14 художников и писателей XX века, среди них Сальвадор Дали, Жан Кокто, Жан Жюно и Эмиль Чоран.

Книга имеет бронзовую обложку весом около 150 кг, украшенную драгоценными камнями и выполненную Дали. В развернутом виде она достигает 150 м в длину и включает 150 больших пергаментов, на которых авторы писали от руки. В оформлении также использовано около 95 тыс. каллиграфически написанных букв.