Экономика Азербайджана сохраняет значительный запас устойчивости на фоне глобальной и региональной нестабильности, однако сталкивается с давлением импортируемой инфляции и необходимостью ускорить диверсификацию.

Об этом заявил старший экономист Всемирного банка по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби на конференции Fitch on Azerbaijan 2026 в Баку, передает Report.

По его словам, регион переживает сложный период из-за тарифной политики и геополитической нестабильности. Темпы экономического роста в регионе снизились с 2,6% до 2,1–2,2%. При этом Азербайджан оказался в более устойчивом положении благодаря значительным фискальным и внешним резервам, низкому уровню государственного долга и стабильным международным накоплениям.

Одним из главных рисков для страны представитель ВБ назвал импортируемую инфляцию. Значительные объемы импорта оказывают давление на внутренние цены, что также способствует росту кредитных ставок и ужесточению условий для заемщиков.

В долгосрочной перспективе, по оценке Всемирного банка, ключевой задачей Азербайджана остается ускорение диверсификации экономики и развитие ненефтяного сектора.