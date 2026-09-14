Можно не любить власть. Критиковать президента, институты, внутреннюю политику, положение СМИ и прав человека — на это не нужно ничьё разрешение, и слава богу.

Но между критикой власти и текстом, где твоя собственная страна методично превращается в агрессора и чуть ли не единственный источник насилия на Южном Кавказе, — разница принципиальная. И вот эту грань, кажется, перешёл ресурс Baku Research Institute, связанный с историком Алтаем Геюшовым и другими персонами, критически настроенными к власти.

Дело даже не в отношении к азербайджанской власти, а в формулировках. События сентября 2023 года там называют «полномасштабной атакой», начатой якобы «без каких-либо очевидных оснований», а дальше — ещё тяжелее: «самая эффективная этническая чистка XXI века». Сумгайыт, операция «Кольцо», Первая Карабахская война, апрель 2016-го, война 2020-го, сентябрь 2023-го — всё это выстраивается в одну линию, где Азербайджан якобы «преимущественно отдавал предпочтение применению силы».

А что с обратной стороной? Оккупация азербайджанских территорий, сотни тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, разрушенные города и сёла, геноцид в Ходжалы, почти тридцать лет существования территорий вне контроля государства, четыре резолюции Совбеза ООН 1993 года — всё это из текста просто выпадает. Зато обвинительный акт в адрес Азербайджана — на месте, и довольно подробный.

Отдельно стоит сказать о территориальной целостности — том самом принципе, на котором десятилетиями держалась позиция Азербайджана в этом конфликте. Автор пишет, что государство «перевернуло дух международного права с ног на голову», используя территориальную целостность «для оправдания массового насилия». То есть сам принцип превращается в улику против страны, которая на него опиралась.

Дальше — больше.

Азербайджанские власти и «значительная часть азербайджанской интеллигенции» обвиняются в историческом ревизионизме, а факты о кавказско-албанском происхождении ряда памятников подаются как часть «государственной политики присвоения армянского прошлого».

Речь здесь уже не просто о научном споре вокруг происхождения отдельных памятников. Азербайджану фактически приписывается целенаправленное переписывание истории и уничтожение чужого культурного наследия.

При этом задокументировано множество эпизодов разрушения и осквернения азербайджанского культурного и религиозного наследия на территориях, долгие годы находившихся под армянским контролем: от разрушенных кладбищ и памятников до повреждённых мечетей, некоторые из которых использовались не по назначению, в том числе для содержания скота. Однако в подобной конструкции этот пласт истории либо отодвигается на второй план, либо вовсе вымарывается.

И невольно возникает вопрос: почему? Не потому ли, что именно такой набор тезисов сегодня лучше всего вписывается в повестку зарубежных фондов, исследовательских программ и грантодателей?

Если собрать всё это вместе, получится законченная картина: Азербайджан первым выбирает насилие, проводит «этническую чистку», «прикрывается территориальной целостностью», «переписывает историю», «уничтожает наследие», использует экологию как «оружие этнической чистки», а победу в войне превращает в способ укрепить «автократический режим». И написано это не в Ереване и не в каком-нибудь зарубежном лоббистском центре, а под вывеской Baku Research Institute, где в разделе авторов указаны азербайджанцы.

Вот здесь и становится по-настоящему интересно. Где заканчивается политическая оппозиционность и начинается отрицание прав собственной страны?

Проблема ведь не только в самой публикации. Такие формулировки живут долго: завтра их процитируют в зарубежном докладе или статье уже как позицию «азербайджанских исследователей». Поэтому спрос с интеллектуала здесь выше, чем с обычного комментатора.

И когда борьба с властью превращается в борьбу с историей, правами и территориальной целостностью собственной страны, происходящее стоит хотя бы честно называть своим именем — предательством Родины.