Сколько заработал российский бюджет на мигрантах; что «творят» Китай и «Газпром» в Центральной Азии; как Казахстан защищается от российского зерна; куда рванул Узбекистан – об этом и многом другом в обзоре Minval Politika.

За последние полтора года доходы России от миграционных процессов составили 321 млрд рублей (около 4 млрд долларов), увеличившись на 30%. Об этом в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил первый замминистра внутренних дел России — начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть, передаёт ИА «Фергана» со ссылкой на kremlin.ru.

«…больше 60 млрд – это федеральный бюджет, и свыше 260 млрд – в региональные бюджеты. Но, я так понимаю, прежде всего за патенты?», — уточнил Путин у Кикотя и получил утвердительный ответ.

В ходе встречи Кикоть представил доклад о миграционной ситуации в стране за полтора года. По его данным, ежегодно в Россию приезжает порядка 9 млн иностранных граждан с разными целями. Единовременно на территории страны находятся 6,5 млн человек. Из них порядка 3 млн — это трудовые мигранты, 1,7 млн — члены их семей, 1 млн — иные категории.

Отмечалось также, что 800 тыс. человек нарушили российское законодательство, все они занесены в реестр контролируемых лиц. По данным МВД, за шесть месяцев текущего года количество зарегистрированных преступлений, совершенных иностранцами в России, снизилось на 40%. Из страны было выдворено около 100 тыс. человек.

Замминистра отметил рост доли легальной трудовой миграции. Если ранее она составляла 45% от общего числа, то теперь достигла 50%. Он также проинформировал президента об ограничении пребывания в России неработающих членов семей трудовых мигрантов – их количество снизилось на 20% благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей в школы (речь о необходимости сдавать вступительный экзамен на знание русского языка).

Кроме того, по инициативе миграционной службы принят федеральный закон, который вступит в силу с 1 января 2027 года. Он вводит налогообложение работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны.

Миграционная служба разработала законопроект о системе целевого организованного набора иностранных граждан. Поясняется, что концептуальное отличие от действующей системы в том, что если сейчас иностранец самостоятельно приезжает в Россию и ищет работодателя, то в модели оргнабора работодатель обращается в миграционную службу, которая через оператора подыскивает необходимую рабочую силу, привозит её, обеспечивает легализацию и передаёт работодателю. Крупный и средний бизнес по закону будет обязан обеспечить таких работников специализированным жильём и трансфером до работы, создавая замкнутый цикл «дом – работа – дом». После окончания трудового договора мигрант таким же способом возвращается на родину.

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С начала текущего года «Газпром» увеличил поставки газа в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан почти на 70%, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на главу российской компании Алексея Миллера.

В сообщении также отмечается, что в 2023 году Узбекистан стал нетто-импортёром природного газа, начав закупки у «Газпрома». Поставки осуществляются по магистрали «Средняя Азия – Центр», которая начала работать в реверсном режиме. В 2025 году «Газпром» поставил в Узбекистан 6,48 млрд куб. м газа — на 15% больше, чем в предыдущем году.

Уточняется, что Кыргызстан в настоящее время потребляет около 500 млн куб. м газа в год. Для будущих ТЭЦ-2 и ТЭЦ «Бишкексельмаш» с «Газпромом» подписаны долгосрочные контракты на поставку природного газа до 2040 года.

По данным «Интерфакса», «Газпром» участвует в газоснабжении потребителей Западно-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской областей РК, поставки российского газа увеличиваются в соответствии с растущими потребностями республики. Прорабатывается вопрос газификации северных регионов Казахстана.

Согласно информации Национального агентства по статистике, за январь–июль 2026 года импорт природного газа в республику составил 1,01 млрд долларов США, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом импорт сжиженного газа (пропана) увеличился в 3,6 раза.

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Китай расширяет железнодорожную логистику в Центральной Азии: из Поднебесной в Иран через регион запущен первый блок-поезд. По данным центрально-азиатских СМИ, он состоит из 55 контейнеров. Маршрут проходит через Китай, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем пересекает границу последнего с Ираном по железнодорожному переходу Сарахс. Его протяжённость — более 6 тыс. километров, время поезда в пути – около двух недель. Для грузоотправителей такой срок делает железнодорожный транспорт промежуточным вариантом между более дорогой авиадоставкой и значительно более продолжительными морскими перевозками.

Отметим, ранее грузы уже транспортировались из Китая в Иран через Казахстан и Туркменистан, но Узбекистан в маршруте отсутствовал. Если первый рейс подтвердит его устойчивость и намеченные сроки доставки грузов, то станет регулярным, причём, полностью сухопутным и не зависящим от морских маршрутов.

Казахстан

Пятеро активистов получили сроки по делу о попытке захвата Акорды (резиденция президента РК, штаб-квартира его администрации) и подготовке массовых беспорядков. Как информирует ИА «Фергана», фигурантам уголовного дела инкриминировано также незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ группой лиц.

Активисты с января по июнь 2025 года проводили тайные встречи, на которых, по версии обвинения, обсуждали дальнейшие действия. Они также создали общий чат в WhatsApp под названием «Кайрат Команда». Следствие утверждает, что участники группы договорились об организации в Астане массовых беспорядков с целью захвата власти, резиденции президента, а также стихийного подъёма населения.

В Казахстане и ранее рассматривались уголовные дела, связанные с нападениями на государственные объекты и попытками организации массовых беспорядков. В 2024 году Наурызбайский районный суд Алматы вынес приговор по делу о нападении на резиденцию президента и акимат города во время январских беспорядков. На скамье подсудимых находились 11 обвиняемых, получивших разные сроки лишения свободы.

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В Казахстане забеспокоились, что из-за проблем с экспортом Россия может увеличить поставки зерна в Центральную Азию. В частности, для РК, направляющей 78% экспорта пшеницы в страны региона, это означает прямую угрозу ценовой конкуренции и возможного вытеснения отечественной продукции с традиционных рынков, сообщает inbusiness.kz.

Напомним, согласно информации Reuters, правительство Латвии намерено обсудить введение полного запрета на экспорт российского зерна через свою территорию, а в Литве заявили, что использование портов для таких поставок «больше неприемлемо», не уточнив, однако, какие именно меры рассматриваются.

По мнению руководителя комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, при долгосрочной блокировке портов Азовско-Черноморского бассейна «порядка 25-30 млн тонн российского зерна не будут обеспечены логистическими возможностями для экспорта». А потеря портов стран Балтии способна ещё больше усугубить ситуацию.

Подчёркивается, что для Казахстана это особенно опасно, поскольку речь идёт не о потенциально новом рынке, а о ключевом направлении уже существующего экспорта: «Казахстан оказывается в потенциально уязвимом положении: чем больше российских объёмов будет направляться в Центральную Азию, тем выше давление на казахстанских производителей и экспортёров».

На вопрос – «Что делать?» — министерство сельского хозяйства РК ответило подготовкой документа о запрете, сроком на шесть месяцев, на ввоз пшеницы в республику из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза любым видом транспорта, усиливая, тем самым, защиту собственного внутреннего рынка от импорта пшеницы.

По данным Минсельхоза, по состоянию на конец августа в Казахстане было убрано 5,5 млн га зерновых культур, или 35,5% площадей. Это почти в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Уже намолочено 7,7 млн тонн зерна против 3,9 млн тонн годом ранее.

Как пишет издание, если Казахстан действительно получит высокий урожай в 2026 году, то начинается борьба не только за цену, но и за рынок. Потеря даже части объёмов в Центральной Азии будет означать и сокращение экспортной выручки, и усиление давления на внутренние цены на зерно.

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США ударили по казахстанской компании из-за её связей с иранской Mahan Air — попавшая под санкции Tour Invest LLC зарегистрирована в Алматы. Как передаёт inbusiness.kz, Минфин США связал её деятельность с иранской авиакомпанией, находящейся под американскими ограничениями. В Вашингтоне считают, что компания выступала генеральным агентом Mahan Air.

Санкции стали частью масштабного пакета мер против иранского авиационного сектора. Одновременно в санкционный список внесены десятки компаний и структур, связанных с иранскими авиаперевозчиками, включая Air Shiraz, Asa Jet Airline, Ata Airlines, Iran Air Tour, Iran Aseman Airlines, Kish Airlines и другие. Под ограничения также попали компании из ОАЭ, Великобритании, Малайзии и Турции, которые, по данным американского ведомства, были связаны с Mahan Air и оказывали ей авиационные, логистические или иные услуги.

Включение Tour Invest в SDN-лист означает, что её активы в юрисдикции США подлежат блокировке, а американским лицам запрещается проводить с компанией сделки, если для них не предусмотрено отдельное разрешение.

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В Казахстане рога сайгака выставили на аукцион. Реализации подлежит одна тонна рогов общей стоимостью 1 227 148 000 тенге, передаёт Tengrinews. Их продавец – по приказу министра экологии и природных ресурсов республики – АО «Жасыл даму». Длина рогов, по установленному в лоте – 25 сантиметров. Стоимость одного килограмма — эквивалент 2 600 долларов. Деньги от реализации рогов сайгаков направят на охрану животных и сохранение биоразнообразия.

В 1999 году в Казахстане запретили любое пользование сайгаками, их тушами, частями и рогами. За это время их численность кратно возросла. Сайгаки официально включены в перечень животных, подлежащих регулированию.

Что за польза от рогов сайгаков, и чем определена столь высокая стоимость? Их используют в традиционной восточной медицине в качестве дорогостоящего жаропонижающего и успокоительного средства. В странах Юго-Восточной Азии измельчённый в порошок кератин — основной элемент состава рогов — добавляют в лекарственные эликсиры и применяют для лечения судорог, болезней печени и снятия высокой температуры.

Нелегальный промысел сайгаков держится на высокой стоимости их рогов на чёрном рынке.

Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиеев утвердил перечень госактивов, предназначенных для приватизации – на общую сумму более 8 млрд долларов. Как передаёт ИА «Фергана», в числе крупнейших, подлежащих отчуждению, 98,9% акций «Туронбанка», 100% страховой компании Xalq Sug‘urta, а также 100% авиакомпании Humo Air.

Всего в приватизационном перечне — 84 хозяйственных объекта, в том числе 18 рынков и торговых комплексов, 1242 объекта недвижимости, около 8 тыс. гектаров земельных участков для предпринимательских и градостроительных целей.

Ожидается, что уже до конца текущего года от реализации активов бюджет получит не менее 1,17 млрд долларов.

Авансовый платёж при покупке снижен с 35% до 15%, а оставшуюся сумму можно выплачивать поэтапно без начисления процентов (ранее применялась надбавка в среднем 14%). Для крупных сделок предусмотрены дополнительные условия: покупатели, оплатившие полную стоимость актива в течение шести месяцев, получат скидку в 25%. Также разрешена рассрочка до пяти лет при оплате 35% стоимости в течение трёх месяцев, и до семи лет — при оплате 50% в течение полугода.

Отметим, по данным «Газета» (РУз), власти республики предварительно расторгли договор со швейцарской инвестиционной компанией ValleyRoad Capital, согласно которому иностранный партнёр получал в управление авиакомпанию Humo Air. ValleyRoad Capital приобрела Humo Air в конце 2022 года. Тогда сообщалось, что иностранные партнёры выкупили узбекское предприятие полностью. Инвестор брал на себя ряд обязательств, в частности, по увеличению флота воздушных судов до 18 единиц, «Но планы так и остались на бумаге». Кроме того, компания не сдержала обещание по выходу на международный рынок: ранее планировался запуск полётов в Азербайджан, Казахстан, Китай, Турцию, Катар.

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Стало известно, какая страна построит вторую атомную электростанцию в Узбекистане – причём, от президента Сербии Александра Вучича (на следующей неделе он подаст в отставку, претендует на пост премьер-министра страны). Как информирует «Газета» (РУз), страной этой назван Китай, о чем президент Узбекистана сообщил сербскому лидеру. «Я, — рассказал последний, — спросил президента Мирзиеева сегодня утром в разговоре тет-а-тет, и тогда он мне сказал: одну атомную станцию делают с русскими, другую станцию делают с китайцами, но мне этого недостаточно».

Вучич привёл Узбекистан в пример, говоря о необходимости заранее наращивать энергетические мощности. По его словам, Мирзиеев исходит из того, что в будущем стране потребуется значительно больше электроэнергии для дата-центров, искусственного интеллекта, инноваций и электромобилей.

Он противопоставил такой подход ситуации в Европе, где, по его оценке, развитию новых энергетических мощностей уделяется недостаточно внимания.

Вучич также сообщил, что обсуждал с Мирзиеевым стоимость газа. По его словам, биржевая цена составляет около 890 долларов за 1000 кубометров, однако Сербия и Узбекистан получают газ дешевле благодаря доступу к российскому газу, а Узбекистан также и к собственной добыче.

Ранее Шавкат Мирзиеев сообщал, что в Узбекистане ведётся «большая подготовка» по проекту второй атомной электростанции, однако страна-партнёр официально не называлась.

Президент РУз впервые находился с официальным визитом в Сербии, где вместе с Вучичем принял участие в форуме бизнесменов двух стран. В Белграде состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Сербии — Орденом Республики Сербия на Большой цепи – за «выдающийся вклад в укрепление многоплановых узбекско-сербских отношений».

В ходе визита стороны подписали Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства и ряд двусторонних документов, в том числе, об учреждении рабочей группы для начала переговоров по Соглашению о свободной торговле; сотрудничестве в области возобновляемой энергетики и «зелёных» технологий; в поддержку Среднего коридора; в других сферах.

Установление отношений стратегического партнёрства между Сербией и Узбекистаном Вучич назвал «историческим решением». Достигнута договорённость об открытии в Белграде отдельного дипломатического представительства Узбекистана — не дожидаясь открытия полноценного посольства. По словам Мирзиеева, уже на следующей неделе в Сербию будут направлены узбекские дипломаты. Одной из их задач станет содействие сербским компаниям в установлении деловых связей с партнёрами в РУз. Сербия, в свою очередь, готовится открыть посольство в Узбекистане.

Как сообщил Вучич, Сербия рассчитывает примерно через год начать производство баллистических ракет большой дальности в сотрудничестве с Узбекистаном.

Стало также известно, что компанию «Узбекистон темир йуллари» привлекут к строительству железных дорог в Сербии. По информации министра инвестиций, промышленности и торговли Лализ Кудратова, речь о двух проектах и маршрутах.

«Это будет первый проект, который позволит строителям из Узбекистана выйти на европейский рынок, реализовать строительные проекты в Европе и в будущем создаст очень прочную основу для осуществления новых, подобных строительных проектов», — сказал он.

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Сенат республики одобрил новый вариант узбекского алфавита на основе латиницы. Как передаёт «Газета» (РУз), он предусматривает переход к 28 буквам и одному апострофу вместо действующих 26 букв и трёх буквосочетаний. Как пояснил сенатор Одилжон Маматкаримов, необходимость пересмотра алфавита связана не только с вопросами орфографии, но и с проблемами использования узбекского языка в цифровой среде. Реформа алфавита, сказал он, «не является просто техническим изменением» — она должна приблизить написание к принципу «один звук — одна буква».

Действующий алфавит неудобен для компьютерных клавиатур, смартфонов и поисковых систем. Из-за различий в кодировках поисковики могут по-разному распознавать буквы и не полностью индексировать информацию на узбекском языке.

Сенатор также заявил, что новая система позволит втрое ускорить разработку национальных клавиатур и моделей искусственного интеллекта, в том числе систем преобразования текста в речь. Разработчики обновлённого узбекского алфавита также считают, что его сближение с системами письма других тюркоязычных стран, использующих латиницу, облегчит книгообмен и переводы, будет способствовать развитию культурных, научных и экономических связей.

До вступления новых норм в силу допускается обращение документов, национальной валюты и ценных бумаг, оформленных на основе действующего алфавита. Государственным органам и организациям также не потребуется сразу заменять отдельные символические обозначения и другие атрибуты, содержащие прежние варианты букв.

Учебники под новый узбекский алфавит будут полностью заменены в течение 2027−2031 годов. Первые классы перейдут на новые учебники раньше остальных.

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Бразильская авиастроительная компания Embraer продемонстрировала первый военно-транспортный самолёт C-390 Millennium, предназначенный для Военно-воздушных сил Узбекистана. Республика стала первым его заказчиком в Центральной Азии. На опубликованных компанией фотографиях самолёт представлен в серой окраске с надписью UZ AIR FORCE, флагом Узбекистана и опознавательными знаками ВВС страны. На хвостовой части указан номер UK 39010.

Количество заказанных Узбекистаном C-390 и стоимость контракта не раскрываются. Грузоподъёмность военно-транспортный самолёта — до 26 тонн; максимальная крейсерская скорость — около 470 узлов (примерно 870 км/ч). Самолёт может перевозить военнослужащих и грузы, десантировать технику и персонал, выполнять медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные и гуманитарные операции, а также тушить пожары. Версия KC-390 с быстросъёмным оборудованием может использоваться для дозаправки других самолётов в воздухе, а также сама принимать топливо во время полёта.

Сейчас ВВС Узбекистана эксплуатируют военно-транспортные самолёты Ил-76 и CASA C-295.