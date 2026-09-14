Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам и главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммеду Эслами не разрешили въехать в Австрию, чтобы выступить на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, сообщает Bloomberg со ссылкой на американский источник.

По его словам, ООН запросила временное снятие санкций с Эслами, которое позволило бы ему въехать на территорию Австрии и выступить на мероприятие, однако власти США настояли на том, чтобы не снимать каких-либо ограничений.

Как отмечает агентство, несмотря на недопуск Эслами, представитель Ирана более низкого уровня может выступить на конференции позже на этой неделе.

По информации Bloomberg, вместо Эслами министр энергетики США Крис Райт намерен использовать форум, чтобы предупредить Тегеран: «Иран никогда не должен разрабатывать или получать ядерное оружие», а также призвать Иран в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ, выполнять обязательства по гарантиям и предоставлять агентству необходимый доступ.

Выступление Райта запланировано после предупреждения МАГАТЭ о строительной деятельности на иранской горе Пикакс, которую связывают с ядерной программой.