Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал палестинцев покинуть сектор Газа.

«Сегодня палестинцы в Газе все еще надеются, что каким-то образом всё будет восстановлено и они смогут вернуться. Им необходимо понять, что там больше нечего искать», – заявил Смотрич.

По его словам, если бы каждая европейская страна согласилась принять по 20–30 тыс. жителей Газы, «вся эта история закончилась бы».