Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал палестинцев покинуть сектор Газа.
«Сегодня палестинцы в Газе все еще надеются, что каким-то образом всё будет восстановлено и они смогут вернуться. Им необходимо понять, что там больше нечего искать», – заявил Смотрич.
По его словам, если бы каждая европейская страна согласилась принять по 20–30 тыс. жителей Газы, «вся эта история закончилась бы».
«Но здесь присутствуют европейское лицемерие, и, конечно, египетская лицемерность. Нет стран, готовых принять их в большом количестве. В конечном итоге два миллиона нацистов, которые на протяжении поколений воспитывались в глубокой антисемитской ненависти к Израилю, не могут жить там», – указал министр.