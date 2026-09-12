Фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH) восстановил отделение интервенционной радиологии больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, серьезно поврежденное в результате израильских атак, сообщает Anadolu.

При поддержке благотворителей фонд провел комплексные ремонтные работы в отделении интервенционной радиологии больницы.

После завершения восстановления отделение вновь начало принимать пациентов. Ожидается, что ежемесячно здесь смогут получать помощь от 6 тыс. до 8 тыс. пациентов и пострадавших, в том числе нуждающихся в экстренном хирургическом вмешательстве.

İHH продолжает оказывать медицинскую помощь жителям сектора Газа в рамках своей гуманитарной деятельности.