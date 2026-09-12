Кяльбаджар восстанавливается и развивается, превращаясь в один из самых красивых городов Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Об этом сообщает Report.

«Сегодня благодаря политике президента Ильхама Алиева мы в родном Кяльбаджаре. Город восстанавливается, оживает и превращается в один из самых красивых городов нашей страны и даже мира, и в дальнейшем благодаря политике президента Ильхама Алиева здесь будут проведены еще более масштабные работы», – сказал Гаджиев, выступая на Втором Фестивале меда в Кяльбаджарском районе.

По его словам, находиться в родном Кяльбаджаре – огромная радость для каждого из присутствующих.

«Я помню те кровавые, трагические дни 1993 года, хотя был еще мал, мне было примерно 13-14 лет, я очень хорошо помню те дни. Одним из первых мест, куда направились жители Кяльбаджара, босые, без хлеба и пищи, была именно Гянджа. Тогда одним из первых пунктов их размещения было общежитие Гянджинского городского технологического университета, рядом с которым находился наш дом», – отметил Гаджиев.

Он отметил, что до сих пор с огромным сожалением вспоминает те дни, несмотря на то что был еще мал. По словам Гаджиева, жители Кяльбаджара, пройдя через тяжкие испытания, в те снежные и тяжелые дни преодолели Омарский перевал и нашли убежище в Гяндже.

«К сожалению, из-за некомпетентности некоторых сил, находившихся тогда у власти, блокаду Кяльбаджара, кяльбаджарцев, в тот период не почувствовали ни международное сообщество, ни даже внутри самого Азербайджана. Кяльбаджар находился в блокаде около года. С одной стороны, армянские войска взяли район в окружение со стороны Агдере, после оккупации Лачына дорога из Кяльбаджара в том направлении была перекрыта. С другой стороны – Армения. Но жители Кяльбаджара не утратили своей решимости, веры, гордости», – указал помощник президента.

Заведующим отделом напомнил, что до сих пор помнит трагедию в тоннеле, где на выходе армянский террорист Монте Мелконян устроил засаду на кяльбаджарцев. Он подчеркнул, что произошедшее было жестокой расправой и стало частью истории, которую нельзя забывать.

Гаджиев признался, что в детстве не бывал в Кяльбаджаре, однако много слышал о его красоте от друзей.