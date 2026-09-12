Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для бывшего госминистра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Георгия Барамидзе, обвиняемого в измене родине и саботаже.

Решение огласила судья Эка Барбакадзе. Барамидзе был задержан 11 сентября в Тбилиси.

Уголовное дело связано с его высказываниями о грузино-абхазском конфликте 1992–1993 годов. Барамидзе заявил, что Грузия не могла возвращать своих военных из плена, поскольку у нее не было абхазских пленных для обмена, утверждая, что грузинские военные расстреливали пленных.

После этого прокуратура возбудила против него дело по статьям об измене родине и саботаже. Максимальное наказание по соответствующей статье — до четырех лет лишения свободы.

Статья об измене родине была возвращена в Уголовный кодекс Грузии весной 2025 года после отмены в 2007-м. Отдельного наказания за измену родине новая редакция не предусматривает.