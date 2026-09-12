Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условие для возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пескова, Зеленский может приехать для переговоров в Москву. Таким образом Песков прокомментировал заявление украинского лидера о желании встретиться с Путиным на полях саммита G20 в Майами, США. «Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», — отметил пресс-секретарь российского президента. Он также отметил, что Путин еще не решил, поедет ли на саммит.

Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря.