Ирландская полиция назвала подготовку к визиту президента США Дональда Трампа в Ирландию одной из крупнейших операций по обеспечению безопасности в своей истории, сообщает BBC.

Трамп прибыл в Дублин 12 сентября с двухдневным визитом. Власти объявили визит чрезвычайным событием.

С пятницы, 11 сентября, по воскресенье, 13-е, сотрудники правоохранительных органов отработают в общей сложности 10 тыс. 12-часовых смен. Представители полиции заявили, что в последние недели они участвовали в интенсивном и масштабном планировании этой полицейской и охранной операции, пишет BBC.

По информации полиции, аэропорты Дублина и Шаннона продолжат работать в обычном режиме. При этом пассажирам рекомендовано выезжать в аэропорт заранее из-за возможных перекрытий дорог.

В аэропорту также усилили проверки безопасности. Пассажирам нужно иметь при себе удостоверение личности с фотографией и действующие документы на перелет.