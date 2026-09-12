Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть объединение Ирландии и Северной Ирландии, которая остается частью Соединенного Королевства.

Во время визита в Дублин журналисты спросили Трампа о возможности воссоединения острова. Американский лидер отметил, что не хочет создавать проблем, однако признался, что «очень хотел бы» увидеть Ирландию объединенной.

По словам Трампа, у него есть друзья по обе стороны границы, а объединение стало бы «большой гордостью для всех». Он также заявил, что, по его мнению, это «в конце концов произойдет» и было бы «замечательно».

При этом Трамп признал, что Великобритания будет иметь свое мнение по этому вопросу. Позже он назвал вопрос об объединении Ирландии одним из тех, на которые «нет хорошего ответа», но вновь отметил, что считает возможное объединение «очень крутым».