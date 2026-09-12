Президент США Дональд Трамп допустил, что Иран стоит за атакой на Саудовскую Аравию, из-за которой остановилась работа нефтепровода «Восток — Запад». Об этом он заявил журналистам в Дублине.
На вопрос, считает ли он Тегеран ответственным за атаку, Трамп ответил: «Думаю, да, вероятно, это они».
Американский лидер также сообщил, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и назвал его «хорошим другом».
Кроме того, по словам Трампа, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы связались с его администрацией и дали понять, что не хотят прямого вмешательства США в конфликт.
«Они бы очень предпочли, чтобы мы не вмешивались, и они пропускают большинство судов. Есть только одна страна, которой они не слишком довольны, и мы это уладим», — сказал президент США.