Президент США Дональд Трамп допустил, что Иран стоит за атакой на Саудовскую Аравию, из-за которой остановилась работа нефтепровода «Восток — Запад». Об этом он заявил журналистам в Дублине.

На вопрос, считает ли он Тегеран ответственным за атаку, Трамп ответил: «Думаю, да, вероятно, это они».

Американский лидер также сообщил, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и назвал его «хорошим другом».

Кроме того, по словам Трампа, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы связались с его администрацией и дали понять, что не хотят прямого вмешательства США в конфликт.