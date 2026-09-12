Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирландию и двусторонней встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в резиденции Фармлей в Дублине ответил на вопросы журналистов о сроках урегулирования ближневосточного кризиса. По словам американского лидера, война с Ираном закончится «очень скоро».

«Думаю, очень скоро… вероятно, сразу после промежуточных выборов. Когда это произойдет, цены на нефть резко упадут», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, когда закончится война с Ираном.

Кроме того, американский лидер заявил, что США «способствовали установлению своего рода мира» в Газе. Премьер Ирландии также добавил, что обсуждал с Трампом доставку гуманитарных грузов в Газу, на что Трамп отметил: «Мы это обязательно сделаем».