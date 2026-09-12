Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, заявил президент Владимир Путин на саммите БРИКС.

По его словам, формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто делит мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли».