Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, заявил президент Владимир Путин на саммите БРИКС.
По его словам, формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто делит мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли».
«Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов», — сказал Путин.