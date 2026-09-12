Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников увеличить поставки ракет-перехватчиков для защиты страны от российских баллистических ракет. По его словам, Киеву необходимо получать по 100–120 таких ракет ежемесячно, особенно в холодный период.

Зеленский заявил, что Россия способна производить около 140 баллистических ракет в месяц. При этом, по его словам, для перехвата такого количества целей требуется до 280 ракет-перехватчиков, исходя из соотношения два перехватчика на одну баллистическую ракету.

«У вас никогда не будет 280 ракет в месяц, и между нами это огромный вызов — иметь даже 100 ракет в месяц. Это то, чего я хочу. Я хочу получать 100–120 в эти сложные месяцы, особенно холодные», — сказал украинский президент в интервью DW.

Зеленский призвал партнеров Киева предоставить максимально возможную поддержку, подчеркнув, что речь идет прежде всего о защите жизни людей.

Одновременно Украина работает над собственной системой противоракетной обороны. По словам Зеленского, Киев подписал соглашения с несколькими европейскими компаниями о разработке украинской системы ПВО/ПРО Freya.

Президент Украины рассчитывает, что первый этап ее испытаний начнется до конца декабря. При этом он подчеркнул, что времени для укрепления противоракетной обороны остается мало.