Украина сейчас занимает сильную позицию на переговорах по завершению войны с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью DW.

По словам Зеленского, визит в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера является «положительным сигналом». Он отметил, что во время встречи с представителями администрации Дональда Трампа дал понять, что Киев располагает необходимыми возможностями для продолжения мирных переговоров.

Одним из главных преимуществ Украины Зеленский назвал способность украинских сил наносить значительные потери российской армии. По его утверждению, ВСУ ежемесячно выводят из строя более 30 тысяч российских военнослужащих.

Еще одним фактором Зеленский считает укрепление позиций Украины по сравнению с прошлым годом. Именно это, по его словам, позволяет Киеву вести переговоры с более сильной позиции.

«Вот почему мы считаем, что сейчас у нас хорошая позиция для переговоров», — заявил Зеленский.

В ходе встречи с представителями Трампа, по словам украинского президента, также обсуждалась возможность энергетического перемирия с Россией.

Зеленский считает, что договоренности в энергетической сфере и по зерновому вопросу могли бы стать первым шагом к дальнейшему продвижению переговорного процесса.