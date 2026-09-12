Москва рассчитывает, что активизировавшиеся миротворческие усилия США по Украине принесут результаты, а возобновление торгово-экономического сотрудничества между Россией и США будет выгодно обеим сторонам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва с благодарностью относится к усилиям американской стороны по украинскому урегулированию и надеется на их результативность.

«Есть миротворческие усилия американцев — за что мы им очень благодарны, — которые продолжаются, которые сейчас снова активизировались. И мы искренне надеемся, что эти усилия принесут плоды», — сказал Песков «Известиям».

Одновременно в Кремле отмечают заинтересованность бизнеса в восстановлении российско-американских экономических связей. По словам Пескова, возобновление торгово-экономического сотрудничества могло бы принести значительную выгоду обеим странам.

«По крайней мере, на уровне компаний мы видим большую заинтересованность», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков подчеркнул, что практического торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном пока нет. Механизмы взаимодействия и совместные реализованные проекты отсутствуют.